Отец губернатора Ямала получил пост в Тюмени

Тюменские единороссы переизбрали своего секретаря. В ходе конференции регионального отделения ЕР, 30 января, этот пост вновь занял первый зампред областной думы, руководитель фракции «Единой России» и отец ямальского губернатора Андрей Артюхов. Он получил подавляющее большинство голосов – 136, обойдя конкурента – депутата облдумы, члена президиума регионального политсовета Алексея Салмина.

В ходе конференции партийцы внесли изменения в список членов регионального политического совета и избрали президиум РПС. В настоящий момент политсовет состоит из 80 членов, среди тех, кто вошел в него: координатор проекта «Я – будущий инженер» Георгий Кекелия, бизнесмен Дмитрий Петрулев, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Кирилл Харитонов, руководитель фракции единороссов думы поселка Андреевский Рустам Арипов, депутат гордумы Александр Яковлев.

Президиум увеличился до 19 человек. В него включили пять новых членов: главу Тюмени, секретаря местного отделения партии Руслана Кухарука, председателя координационного совета сторонников Дмитрия Новицкого, руководителя партийного проекта «Городская среда» Сергея Медведева, ответственного секретаря межрегионального координационного совета «ЕР» в УрФО Елену Володину и Кирилла Харитонова.

Тюмень, служба информации

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