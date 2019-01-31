В Тюмени объявлено штормовое предупреждение: надвигаются аномальные холода

На Тюменскую область надвигаются аномальные холода. По информации гидрометцентра 1 и 2 февраля в северных районах, в 3-8 февраля в большинстве районов средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

Управление МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели призывают тюменцев одеваться теплее, а лучше вообще отменить прогулки и дальние поездки. По ночам столбик термометра может опускаться до минус 36-40 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков в 23:00 сегодня в Тюмени начнется снегопад. Ожидается, что за несколько часов высота снежного покрова прирастет до 10 см.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.19

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