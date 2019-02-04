Тюменец пожаловался в СКР на сайт Госуслуг из-за разглашения личных данных

Житель Тюмени обнаружил «дыру» в сайте Госуслуг. В январе Анатолий Бутаков оформлял заявление на получение разрешения на охоту, как вдруг сайт выдал ему чужие персональные данные некоего Старостина. Причем на экране появились не только ФИО предыдущего заявителя, но и дата рождения, место жительства, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, сведения об охотничьем билете.

Анатолий Бутаков решил привлечь к ответственности виновных в незаконном распространении персональных данных и направил заявление в следственный комитет. К заявлению были приложены скриншоты с персональными данными Старостина. По мнению тюменца, нет никакой гарантии, что этот сбой разовый и происходит только при выдаче билетов на охотресурсы.

«Логично предположить, что и мои данные стали известны кому-либо еще», – пояснил «Новому Дню» заявитель.

Однако следователи не увидели состава преступления в действиях тюменских чиновников, ответственных за работу сайта. Обращение Бутакова было переадресовано для проведения проверки в региональное управление Роскомнадзора, а также главному охотоведу Тюменской области Василию Щепелину. По мнению Бутакова, передача заявления в Госохотуправление «является нонсенсом, т.к. это ведомство не занимается разработкой и эксплуатацией портала госуслуг». В Тюменской области за это отвечает ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области».

Стоит отметить, что в последнее время в России участились случаи мошенничества с использованием персональных данных. Гражданам звонят на сотовые телефоны и, называя их по имени-отчеству, предлагают разные услуги: установку и профилактику пластиковых окон, установку фильтров для воды, замену электросчетчиков и т.д. Персональные данные мошенники получают не только от самих граждан, некоторые из них имеют доступ ко всевозможным информационным базам, в том числе благодаря работе в госучреждениях.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 04.02.19

В ДТП со спикером гордумы Тюмени Еремеевым погибли две собаки. / Тюменцы потребовали от губернатора отставки трех высокопоставленных чиновников (ФОТО). / «Моор, выгляни во двор!» – тюменцы вышли на «мусорный» митинг и призвали губернатора к диалогу (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»