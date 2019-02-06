Тюменское УФАС наказало обидчиков алкомаркетов «Красное и Белое»

Владельцы магазинов «Красное и Белое» в Тюмени обратились в УФАС с жалобой на алкомаркеты «Крепкое&Слабое». По словам заявителей, конкуренты незаконно используют изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком «Красное и Белое». После проверки антимонопольное ведомство согласилось с фактом недобросовестной конкуренции.

«В перечень форм недобросовестной конкуренции входит намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой деятельности конкурента. В данном случае использование схожей вывески было направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Такие действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам», – пояснили в УФАС.

Компания-владелец «Крепкого&Слабого» (ООО «Минводы») была признана нарушителем закона, однако попыталась избавиться от статуса недобросовестного конкурента в судах трех инстанций. Бизнесмены утверждали, что начали использовать свою вывеску «Крепкое&Слабое» раньше, чем ООО «Альфа Тюмень» (владелец «Красное и Белое») начало использовать товарный знак «Красное&Белое». Однако все доводы представителей «Крепкое&Слабое» судами были отклонены, а штрафы оставлены в силе.

Одинаковое оформление вывесок двух разных магазинов алкогольной продукции подтвердил и Восьмой апелляционный Арбитражный суд Тюменской области, а затем суд по интеллектуальным права поставил точку в деле. За недобросовестное поведение на рынке, а также за халатное отношение к запросам контролирующего ведомства компания-нарушитель должна заплатить более 300 тысяч рублей.

Тюмень, служба информации

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