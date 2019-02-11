Тюменские депутаты требуют от чиновников рассказать, сколько денег у них лежит на вкладах

Депутаты думы Тюменской области требуют большего контроля за ходом исполнения регионального бюджета. Законопроект, согласно которому кроме бюджетной отчетности чиновники должны предоставить еще ряд материалов, внес в думу депутат Михаил Селюков.

В перечень необходимой дополнительной информации входят информация о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов местным бюджетам и отчет о размещении средств областного бюджета на банковских

депозитах (в разрезе уполномоченных банков с указанием общей суммы депозитов, диапазона ставок по заключенным договорам банковского депозита, суммы уплаченных процентов).

Согласно законопроекту, эта информация должна предоставляться одновременно с каждой бюджетной отчетностью – за первый квартал, полугодие и девять месяцев. Раньше такие материалы депутаты получали только по запросу.

Автор поправок отмечает, что такие правила уже действуют в большинстве субъектов Российской Федерации. В частности, он приводит в пример Московскую, Нижегородскую, Челябинскую области, Санкт-Петербург и т.д.

«Чем больше информации будет представлено на всеобщее обсуждение и утверждение, тем прозрачнее будет система госуправления и тем больше доверия будет к принимаемым решениям, – говорится в пояснительной записке. – Свободный доступ ко всем документам бюджетной отчетности позволяет принимать выверенные финансовые решения, проводить анализ использования бюджетных средств и сравнительную оценку финансового состояния бюджета.

Тюмень, служба информации

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