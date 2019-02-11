В Тюмени ограблен книжный магазин: мужчина открыто похитил карандаши

В Тюмени мужчина ограбил книжный магазин. Злоумышленник набрал целый пакет карандашей и ежедневников и убежал, не обращая внимания на требования расплатиться за товар и крики персонала.

Вызванные на место сотрудники полиции задержали дерзского похитителя на выходе из торгового центра, в котором находился книжный магазин. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Тюменского района. Полицейским он сообщил, что канцелярские товары собирался продать. Сумма ущерба могла бы составить около 1,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Попытка грабежа»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, – напоминают в УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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