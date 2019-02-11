В России предлагают сделать коммунальные услуги бесплатными

На сайте Общественной российской инициативы появилось предложение (№ 56Ф41868) освободить россиян от платы за коммунальные услуги и снизить цены на бензин.

«Из-за низких заработных плат подавляющее большинство граждан России не имеют возможности жить на достаточном уровне. К тому же часто региональные власти необоснованно повышают ставки… Россия самая богатая страна способная отапливать всю Европу и часть Азии, но почему то завышающая внутренние тарифы для своего населения», – говорится в тексте инициативы.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо собрать 100 тыс. голосов. Сейчас за инициативу подано 5,5 тыс. голосов. Голосование продлится до 18 мая 2019 года.

Если предложение будет поддержано, а потом рассмотрено властью и принято, то по мнению авторов инициативы, это повысит уровень благосостояния россиян, улучшит психологический климат в стране, приведет к росту доверия к власти. Кроме того, дешевый бензин снизит затраты на транспортировку, то есть решит основную проблему бизнеса и приведет к росту экономики.

«Понижение тарифов на коммунальные услуги и бензин можно многократно компенсировать за счет повышения цен до мировых или выше в зависимости от качества на вывозимые товары, сырье и услуги. На фоне роста санкций против нас это будет правильное решение», – говорится в инициативе.

Тюмень, служба информации

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