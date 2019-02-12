Тюменского чиновника судят за то, что он незаконно поставил туалеты для людей

В Тюменской области будут судить служащего, который хотел помочь селу туалетами, но сделал это с нарушением закона. Речь идет о сотруднике администрации Омутинского района. Его подозревают в превышении полномочий, рассказали в СУ СК Тюменской области.

Фабула дела такова: подозреваемый должен был контролировать мужчину, которому было назначено наказание – 400 часов обязательных работ, но вместо работ осужденный «откупился» туалетами для села.

«В период с мая по август 2018 года подозреваемый предложил осужденному к обязательным работам установить в общественных местах села Омутинское два санитарных сооружения взамен наказания. Осужденный приобрел и установил за свой счет туалеты», – рассказали в следственном управлении СК Тюменской области.

Уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Омутинское, служба информации

Омутинское. Другие новости 12.02.19

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