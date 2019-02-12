Тюменское правительство купило себе дорогие квартиры

Власти Тюменской области покупают две большие квартиры в ЖК бизнес-класса «Центральный». Заказчиком выступило Управление делами правительства региона. Общая сумма покупки – почти 15,4 млн рублей. Трехкомнатные квартиры находятся в доме на ул. Харьковская, 68, площадь каждой – 128 м. кв. В роли продавца недвижимости выступает «АИЖК по Тюменской области», агентство выиграло аукцион.

Напомним, застройщиком «Центрального» является Тюменская домостроительная компания, которая принадлежит брату и другим родственникам начальника Госохотуправления Василия Щепелина.

Напрямую у ТДСК область закупает еще две квартиры в Ново-Патрушево (дом на Митинского,3) на общую сумму 7,8 млн рублей.

Самая дорогая квартира, приобретаемая правительством, стоит 9 млн рублей, ее площадь – 106 кв.м. Недвижимость расположена по адресу Горького,90. Согласно документации, выложенной на сайте госзакупок, квартиру управделами покупает у физлица – Гарбуз Любови Владимировны. Примечательно, что человек с таким ФИО в 2015 году вошел в кадровый резерв Управления государственных закупок Тюменской области.

Как рассказали «Новому Дню» в Управлении делами правительства, квартиры покупают, руководствуясь постановлениями 82-п и 81-п, что бы предоставить их нуждающимся. Согласно документу, жилье могу получить лица, замещающие госдолжности, государственные гражданские служащие, работники унитарных предприятий, госучреждений, органов внутренних дел и т.д.

Кому конкретно достанутся купленные дорогие квартиры, в управлении ответить не смогли. «Мы предоставляем жилые помещения по заявкам. Заявки рассматривает комиссия, она же принимает решение о выделении помещений. Я пока не могу сказать, для кого были куплены квартиры. В основном это работники бюджетной сферы. Специалисты, врачи, федеральные и муниципальные служащие», – сказала начальник отдела жилищных отношений Олеся Капелистая.

Большую площадь квартир она объяснила размером семей: «Семьи бывают разные, некоторые имеют по четыре, пять, шесть детей. Куда их заселять?».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.02.19

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