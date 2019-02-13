Прокуратура нашла нарушения в работе «дочки» ЮТэйр

Компания «ЮТэйр-Инжиниринг», ведущая деятельность в аэропорту «Плеханово» и в Тобольском районе, вовремя не платила за выброс в воздух загрязняющих веществ.

Нарушение на площадках компании, расположенных в аэропорту «Плеханово» и в Тобольском районе, обнаружила тюменская транспортная прокуратура. Генеральному директору «ЮТэйр-Инжиниринг» было внесено представление. Кроме того, было оштрафовано должностное лицо, ответственное за нарушение сроков оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, «ЮТэйр-Инжиниринг» занимается ремонтом и техническим обслуживанием вертолетов и других летательных аппаратов. В сентябре 2018 года компании исполнилось 85 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.02.19

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