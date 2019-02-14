Рабочий из Тюмени расстрелял автомобиль с пенсионерами

Тюменец расстрелял автомобиль на первом километре автодороги Сорокино-Сеиты в Ярковском районе. ЧП случилось в среду, 13 февраля.

Рано утром пенсионерам, ехавшим в «Ниве», перегородила дорогу машина, из которой вышел нетрезвый мужчина с ружьем и заявил, что никого не пропустит. Водитель, испугавшись угроз, поехал назад. В это время вооруженный человек сел за руль своего авто и протаранил «Ниву». Затем он взвел курок и произвел выстрел в лобовое стекло автомобиля, в котором ехали пенсионеры.

«63-летний мужчина, сидевший на заднем сиденье «Нивы», получил ранение в голову и скончался. Владелец ВАЗ выхватил ружье из рук злоумышленника, после чего подозреваемый скрылся», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 39-летний житель Тюмени, рабочий одного из заводов города. Он пояснил полицейским, что у него провал в памяти – он ничего не помнит ни о конфликте, ни об убийстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время тюменцу будет предъявлено обвинение, и будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ярковский район, служба информации

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