Тюменец попал в СИЗО из-за стакана с мочой

В Тюмени неудачная шутка со стаканом мочи закончилась поножовщиной между собутыльниками. В результате два шутника оказались с колото-резанными ранами в больнице, а их товарищ – в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления МВД Тюмени.

Суть конфликта такова: трое тюменцев выпивали в доме на улице Карла Маркса. Когда один из них вышел из комнаты, чтобы поговорить по телефону, товарищи решили его разыграть и налили в его стакан мочу. Вернувшийся не оценил шутки и решил проучить обидчиков. Завязалась драка, перешедшая в поножовщину. Один из шутников получил несколько ударов ножом в шею, второй – ножом в живот.

Несмотря на раны, приятелям удалось вырваться из квартиры. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители задержали 21-летнего мужчину. Как выяснилось, ранее он был судим за кражу.

Как пояснила агентству «Новый День» пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Алина Ларина, сейчас потерпевшие находятся с колото-резанными ранами в больнице. В отношении их товарища по застолью возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Тюмень, служба информации

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