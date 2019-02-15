Скандал в крупнейшем вузе Тюмени: проректор публично раскритиковал руководство и уволился

Проректор по научной и инновационной деятельности Тюменского индустриального университета Яков Пронозин сложил с себя полномочия «под давлением». Такое заявление он сделал в четверг на заседании научно-технического совета.

В распоряжении редакции «Новый День» оказалась аудиозапись с прощальной речью Пронозина. Он рассказывает коллегам, как стал объектом прокурорской проверки по сигналу из ТИУ, в ходе которой у него якобы был обнаружен конфликт интересов.

По словам Якова Пронозина, накануне состоялось заседание комиссии по соблюдению антикоррупционных требований сотрудников ТИУ, на котором был установлен конфликт интересов, выразившийся в совмещении должности проректора университета и руководителя коммерческой организации ООО «Геофонд +».

«Материал в университет поступил из прокуратуры и, следовательно, до этого был в прокуратуру направлен из университета. Комиссия мне рекомендовала самому устранить конфликт интересов, по сути, предложив уволиться в десятидневный срок, при попытке сделать из меня обвиняемого или даже подсудимого. Комиссия приняла решение, не ознакомившись с моим ответом, в рамках распоряжения Вероники Васильевны Ефремовой, который заведомо не был передан комиссии службой безопасности», – сказал Пронозин.

В связи с тем, что его ответ на имя и.о. ректора ТИУ Вероники Ефремовой отказались принять и выслушать на антикоррупционной комиссии, Пронозин зачитал его присутствующим коллегам, «чтобы не было в будущем никаких кривотолков».

«Уважаемая Вероника Васильевна, созданное мной ООО «Геофонд+» действует с 2015 года, на должность проектора ТИУ я назначен в конце августа 2017 года. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не скрывал факт моей научно-производственной деятельности. Более того, при личных беседах с вами и со службой безопасности ТИУ мной подчеркивался данный факт. Убежден, что при неоднократных проверках моей биографии, как в должности доцента кафедры, так и перед назначением на должность проректора, служба безопасности ТИУ владела указанной информацией, – сказал проректор. – Таким образом, моя кандидатура была в полной прозрачности согласована на всех уровнях и принято решение о моем назначении. Следовательно, факт моей деятельности в ООО «Геофонд+» устраивал всех».

ООО «Геофонд+» действительно зарегистрировано в 2015 году, единственным учредителем и директором в нем является Пронозин Яков Александрович. Однако из всех 19-ти госконтрактов фирмы Пронозина, ни один не был заключен с Тюменским индустриальным университетом.

Далее Пронозин сообщает присутствующим, что за период работы в должности проректора (около полутора лет) в его отношении было инициировано несколько служебных расследований, 4 или 5 из которых привели к попытке объявления выговоров.

«Очень много событий, не совместимых, на мой взгляд, с этическими принципами высшей школы и элементарных, нормальных отношений между людьми. Искренне жаль, что кадровая политика ведущего инженерного вуза области ведется так мелко и бездарно в плане моральных и разрушительно в плане профессиональных ценностей для университета», – резюмировал проректор.

Яков Пронозин отказался прокомментировать ситуацию. Он лишь подтвердил «Новому Дню» подлинность своего выступления. В пресс-службе ТИУ в свою очередь подтвердили факт прокурорской проверки, по результатам которой 24 декабря 2018 года было внесено представление об устранении нарушений закона.

«13 декабря 2019 года было проведено заседание комиссии по соблюдению антикоррупционных требований к поведению работников университета, в том числе в отношении Пронозина. По результатам заседания комиссии Пронозину было рекомендовано урегулировать конфликт интересов одним из способов, предусмотренных федеральным законодательством и локальным актом ТИУ в течение 10 рабочих дней», – заявили в вузе. Там добавили, что Яков Пронозин знал о существующем конфликте интересов, но не предпринял никаких мер к его устранению.

Напомним, что в 2015 году путем объединения ТюмГНГУ и ТюмГАСУ был создан опорный вуз, позже переименованный в ТИУ. Сразу после этого в отношении почти всего ректората были возбуждены уголовные дела. Экс-ректор Олег Новоселов был три раза осужден за мошенничество к условным срокам. Проректор по экономике Елена Романюта была осуждена к условному сроку за злоупотребление должностными полномочиями. Два раза был судим за махинации и отбывает реальный срок экс-директор департамента стратегического развития Александр Ошибков, а его подельник – бывший начальник коммерческого управления университета Егор Орлов отделался условным сроком. В настоящее время обязанности ректора исполняет Вероника Ефремова, занимавшая ранее пост проректора по образовательной деятельности. Ожидается, что в этом году в ТИУ пройдут выборы ректора.

Тюмень, Виктор Нестерук

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