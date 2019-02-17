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Воскресенье, 17 февраля 2019, 08:40 мск

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«Извините». Тюменский спортсмен прогулял Кубок мира по биатлону

Фото из архива

Болельщики высмеяли биатлониста Евгения Гараничева за прогул этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити – спортсмен просто не вышел на трассу в гонке преследования, подарив победу французу Кентену Фийон Майе. Лучший из оставшихся в борьбе россиян Александр Логинов завоевал лишь седьмое место в общем зачете.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!!» – написал он у себя в Instagram. Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что спортсмен просто перепутал время старта, а тренер сборной России Сергей Белозеров пригрозил спортсмену порицанием за нарушение трудовой дисциплины.

Инцидент в Солт-Лейк-Сити вызвал волну негодования среди болельщиков, комментировавших извиняющийся пост Гараничева в Instagram: «Женечка, вам 3 годика?..», «Ну норм. За бюджет приехать в Штаты и опоздать на старт…». Напомним, до сих пор высшим достижением Гараничева остается бронза на Олимпийских играх в Сочи.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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