Ревнивая тюменка отлупила спящего мужа поленом

Жительница Тобольского района жестоко наказала загулявшего сожителя. Мужчина долго не появлялся дома и женщина начала поиски. Вскоре сожитель был обнаружен спящим у общей знакомой. В приступе ревности подозреваемая сначала отлупила потерпевшего поленом по голове, а затем схватила нож и вонзила его в грудную клетку обидчика.

Потом обе женщины покинули место происшествия, а мужчина смог дойти до соседей, которые вызвали скорую помощь. Когда полицейские задержали ревнивую жену, выяснилось, что она ранее была судима за аналогичное преступление.

«Задержанная свою вину полностью признала. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тобольский район, служба информации

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