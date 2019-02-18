Губернатор Моор выплатит афганцам по 2 тысячи рублей

В Тюмени инвалидам боевых действий в Афганистане, а также родителям военнослужащих, погибших в этой стране, и вдовам, не вступившим в повторный брак, выплатят по 2 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Единовременные выплаты приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Для того чтобы получить деньги необходимо быть зарегистрированным по месту жительства в Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.02.19

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