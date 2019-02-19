В Тюмени появилось «коррупционное достояние» города

Тюменцы, выступающие против сноса памятников архитектуры, решили привлечь внимание к проблеме необычной акцией. На месте снесенного особняка 19 века на ул. Красина, где сейчас строится двухэтажная гостиница, активисты повесили табличку «Коррупционное достояние города Тюмень. Охраняется коррумпированным государством».

«Еще несколько лет назад на этом месте стоял красивый двухэтажный дом – историческое наследие города. Сегодня здесь построена безвкусная гостиница на 12 мест. Мы не знаем, зачем чиновники дали разрешение на снос исторического здания, но точно знаем, что так быть не должно. Надеемся, что эта акция привлечет внимание людей к некомпетентности и наглости местных чиновников», – пояснили организаторы акции, члены общественного движения «Время»

Будущий отель на берегу Туры пользователи соцсетей давно прозвали «туменсараем» и «колхозным амбаром». Строительство этого объекта ведет компания, принадлежащая почетному консулу Республики Корея в Тюменской области Игорю Самкаеву – ООО «Многопрофильный центр Фортис».

Самкаев – свой человек для тюменских чиновников. Он был депутатом гордумы Тюмени, даже возглавлял комиссию по градостроительству и земельным отношениям. Он известен тем, что вместе с сыном экс-губернатора Павлом Якушевым входил в состав акционеров «Запсибкомбанка» до продажи его банку «ВТБ». В принадлежащем Самкаеву танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» отмечал свой 50-ти летний юбилей нынешний министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Брат Игоря Самкаева Рустам Самкаев является гендиректором АО «АИЖК по Тюменской области» (учредитель правительство Тюменской области).

Пользователи соцсетей предполагают, что гостиница-сарай построена чтобы «застолбить» дорогостоящий земельный участок в центре города, а затем благодаря административному ресурсу построить здание посерьезнее.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 19.02.19

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