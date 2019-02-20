В Тюмени сотрудник «Почты России» набрал взяток на 3 млн рублей

В Тюмени будут судить работника филиала ФГУП «Почта России». Он обвиняется в коммерческом подкупе и получении взятки.

Мужчина возглавлял отдел по управлению имуществом Управления федеральной почтовой службы Тюменской области и отвечал за своевременное заключение договоров с подрядными организациями на строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы. Кроме того он контролировал подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту.

С июня 2010 по декабрь 2015 года тюменский филиал заключил договоры на ремонт котельных «Почты России». Когда пришло время подписывать акты выполненных работ, обвиняемый потребовал у подрядчиков деньги в обмен на подписи под документами.

В итоге он получил от сотрудников подрядных организаций несколько траншей (от 200 до 680 тыс. руб.) на общую сумму 2,8 млн рублей, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.02.19

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