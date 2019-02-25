Тюменец без причины прострелил ноги племяннику

В Тюменском районе дядя без причины прострелил ноги племяннику. ЧП произошло в садоводческом товариществе «Солнышко» 19 февраля 2019 года, рассказали в пресс-службе управления МВД Тюменской области.

«Два жителя поселка Винзили распивали спиртные напитки. По словам участников застолья, конфликта между ними не было. Когда 46-летний мужчина пошел домой, его 59-летний дядя достал охотничье ружье и дважды выстрелил в него. Мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног», – рассказали в областном полицейском главке.

Как выяснилось, стрелявший нашел ружье несколько лет назад. Все это время он хранил оружие на даче. Зачем он прострел племяннику ноги – не смог пояснить. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Тюменский район, служба информации

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