В Тюмени из-за шалости чуть не сгорел детский сад

В Тюмени эвакуировали воспитанников детского сада-школы № 82. Сигнал о возгорании поступил в Единую диспетчерскую службу около 13 часов 25 февраля. Причиной стала шалость. По предварительным данным, кто-то из детей пытался поджечь висевшую в раздевалке одежду.

На место возгорания выезжали 24 спасателя и девять единиц спецтехники, но возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных – рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы МЧС Сергей Юсько. Площадь пожара составила три квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, 48 детей были на время эвакуированы в соседний корпус.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.02.19

Тюменец без причины прострелил ноги племяннику. / Бездарная каша из топора. Писатель Алексей Иванов раскритиковал фильм «Тобол», снятый на деньги тюменцев. / В УрФО в очереди на жилье стоят 200 ветеранов и их семей (ДИАГРАММА). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»