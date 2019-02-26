В Тюменскую область назначен новый зампрокурора из соседнего региона

В Тюменской области, по неофициальным данным агентства, назначен новый заместитель прокурора региона. Как сообщает источник издания «Новый День», к обязанностям приступает новый прокурор Александр Чернышев. Он будет заниматься вопросами уголовно-правовой направленности и осуществлять надзор за следствием. Таким образом Чернышев возьмет на себя полномочия Романа Тютюника, который в октябре 2018 возглавил прокуратуру Калмыкии.

Александр Чернышев, фото – прокуратура Свердловской области

До сегодняшнего дня г-н Чернышев работал в должности зампрокурора Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе среднеуральского ведомства, во вторник, 26 февраля, он еще участвовал в совещании в Екатеринбурге. Там о назначении ничего не знают.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области обещали уточнить информацию о назначении и прокомментировать ее позднее. Обновлено в 10:58. На сайте ведомства появилась информация о назначении г-на Чернышева. Там говорится, что приказ генпрокурора подписан 25 февраля 2019 года.

По версии собеседника агентства, Александр Чернышев входил в команду бывшего заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Пономарева.

Согласно официальной справке, в органах прокуратуры Александр Юрьевич работает с 1989 года. С сентября 2007 года состоял в должности зампрокурора Свердловской области.

Прокурором Тюменской области является Владимир Владимиров. У него есть еще два заместителя: Руфат Бектимеров и Александр Шорин.

Тюмень, служба информации

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