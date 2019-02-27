Тюменский бизнесмен похитил деньги у свердловских чиновников

В Тюмени судили за мошенничество 31-летнего бизнесмена Максима Коркодинова. Являясь директором и учредителем строительной компании, он похитил у мэрии одного из городов Свердловской области почти 30 млн рублей. В октябре 2014 года тюменское ООО «ИНЕКС-Интерэкспорт», возглавляемое Коркодиновым, выиграло электронные торги и получило право заключить контракт на долевое участие в строительстве 237 жилых помещений в Камышлове. Жилье предназначалось для переселения жильцов из аварийных домов.

Объекты фирма должна была построить за счет собственных средств с последующей оплатой выполненных работ муниципалитетом. Для заключения контракта застройщик был обязан предоставить банковскую гарантию на сумму 29,2 млн рублей. Но из-за плохого финансового состояния получить ее не смог. Тогда директор и учредитель «ИНЕКС» Максим Коркодинов купил в Москве поддельную гарантию одного из столичных банков, впоследствии скан фальшивого документа был размещен на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий.

Чиновники Камышлова, увидев на госпортале гарантию, заключили с тюменцами контракт, а после этого направили запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии. Через пару недель администрация перечислила стройкомпании аванс в сумме 29,2 млн рублей (как выяснилось позже, деньги сразу были истрачены на цели, не связанные со строительством).

Затем в мэрию поступил ответ из банка, где сообщалось, что никаких гарантий тюменской фирме не выдавалось. «Администрация стала требовать возврата денег, но безуспешно. Контракт был расторгнут в мае 2015 года. В ноябре 2015 года стройфирма была признана банкротом, – рассказали в прокуратуре Тюменской области. – Накануне суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. По факту аферы с банковской гарантией возбуждено отдельное уголовное дело».

Тюмень, служба информации

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