В Тюмени опрашивают водителя автобуса, который разлучил мать с ребенком

В тюменском пассажирском автотранспортном предприятии №1 начата служебная информации о том, что водитель автобуса увез малолетнего ребенка, бросив на остановке его мать. Как сообщили в АО «ТПАТП № 1», в настоящее время установлен автобус, где предположительно произошел инцидент.

«С водителя и кондуктора автобуса затребованы письменные объяснения. Также будут изучены записи с видеорегистраторов, установленных в автобусе, – говорят в автотранспортном предприятии. – В случае подтверждения факта посадки ребенка в автобус и оставления его матери на остановочном пункте, а также отказа в помощи ребенку к водителю и кондуктору будут применены меры дисциплинарного характера».

Информация о ЧП появилась в соцстях 25 февраля. «Сегодня с двумя детьми на остановке Холодильная бежали на автобус №14. Младший ребенок успел заскочить в автобус, а мы со старшей были буквально в двух шагах. И водитель закрывает дверь перед, можно сказать, нашим носом и уезжает, хотя прекрасно видел, что мы подбежали. А в салоне автобуса моя дочь, – рассказала в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте мать девочки. – Ребенок растерялся, у кондуктора она попросила телефон, та ответила, что у нее телефона нет».

На помощь ребенку пришли пассажиры, они дали девочке телефон и та смогла позвонить матери, сообщила, на какой остановке выйдет. «Слава богу, деньги на проезд были. А если бы не было денег на проезд? Или ребенок не знал, где нужно было выйти? Водители, вы в своем уме?», – резюмирует мать девочки.

Тюмень, служба информации

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