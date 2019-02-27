Мэрия тюменского города решила попасть в Книгу Рекордов России

Администрация Ялуторовска решила поставить необычный рекорд. Город заплатит почти 200 тыс. рублей, чтобы попасть в Книгу Рекордов России с самой большой сковородой.

Рекорд будет зафиксирован 10 марта. В этот день в Ялуторовске на Сретенской площади пройдет традиционный праздник «Сибирская масленица». На трехметровой сковороде пожарят блин.

Гигантскую скороводку в Ялуторовске используют на народных гуляниях уже не первый год. Специально для праздников ее изготовил местный предприниматель. Но о том, чтобы попасть в базу рекордов в мэрии задумались впервые.

«В этом году у города юбилей – 360 лет, поэтому мы решили зафиксировать рекорд», – пояснили «Новому Дню» в МАУ культуры Ялуторовска «Арт-Вояж», которое является заказчиком работ. Там добавили, что ко дню рождения Ялуторовска была изготовлена вторая гигантская сковорода. «В рамках «Сибирской масленицы» у нас пройдет гастрономический фестиваль, будут соревноваться пять команд блинопеков. На двух трехметровых сковородах они испекут пять огромных блинов», – сказали в «Арт-Вояж».

Фиксировать рекорд будет омская компания ООО «Книга рекордов». Как сообщается на сайте госзакупок, это единственный поставщик, он получит за работу 195 тыс. рублей.

Регистрация рекорда обойдется бюджету в 63 тыс. рублей, публикация на сайте Книги Рекордов России – 51 тыс. рублей, публикация новости об этом в соцсетях – 25 тыс. рублей. Еще 45,5 тыс. рублей уйдет на командировочные представителю подрядчика, который приедет в Тюмень из Омска, и в 10,5 тыс. рублей обойдется сам сертификат Книги Рекордов России.

Тюмень, служба информации

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