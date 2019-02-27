Задержаны «гастролеры», грабившие элитные дома в Тюмени

Задержаны два жителя Нижнего Новгорода, специализировавшиеся на кражах из домов «повышенной комфортности». На сегодняшний день сыщиками установлена причастность квалифицированных воров к 20 кражам.

Как рассказали редакции в пресс-службе УМВД по Тюменской области, два ранее судимых гражданина с 2014 года гастролировали по крупным городам, в том числе и Тюмени. В качестве цели воры выбирали дома повышенной комфортности, зная, что там наверняка проживают состоятельные граждане.

Ни наличие охраны, ни огороженной территории, ни дорогих дверей не было препятствием для воров. Кражи осуществлялись преимущественно либо в новогодние праздники, либо летом, в период отпусков – когда хозяева уезжали из квартиры на длительный срок. В квартиры преступники попадали путем подбора ключей, не оставляя никаких следов.

Путем анализа и сопоставления фактов, оперативники установили двух ранее судимых граждан 41 и 43 лет, которые и были задержаны на днях в Нижнем Новгороде. По итогам обысков в квартирах у подозреваемых была изъята часть похищенного имущества. Оставшиеся вещи злоумышленники сбывали через своих знакомых и ломбарды. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска устанавливается возможная причастность группы к совершению аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Самары и Уфы.

Тюмень, служба информации

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