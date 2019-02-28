Тюменские полицейские нашли более тонны суррогатного алкоголя в канистрах

В Тюменской области полицейские нашли более тонны контрафактного алкоголя. Его в канистрах хранил житель в поселке Боровской, в гараже. Об этом сообщает МВД РФ.

«Полицейские установили подозреваемого – это 39-летний местный житель. У себя в гараже мужчина хранил почти 1400 литров немаркированной алкогольной продукции на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Он собирался ее продать», – рассказали в МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Тюменская область, служба информации

Тюменская область. Другие новости 27.02.19

ФСБ не допускает «Тюменьэнерго» к гостайне. / Задержаны «гастролеры», грабившие элитные дома в Тюмени. / Почетного жителя Тюменской области оштрафовали за невыплату зарплаты своим работникам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»