На тюменской свалке нашли мертвых животных

На свалке ТБО в селе Бархатово Исетского района обнаружены трупы телят, шкуры и головы животных. Несанкционированное захоронение боенских отходов является нарушением ветеринарно-санитарных правил и закона «О ветеринарии».

Обнаружили трупы специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, информация уже доведена до управления ветеринарии Тюменской области. Также проинформирован глава администрации Исетского района. Как отмечают в Россельхознадзоре, в России эпизоотическая обстановка по ряду особо опасных заболеваний животных остается весьма сложной. «Подобные нарушения могут стать причиной заноса и распространения болезней на территории региона», – сказали в ведомстве. Там призвают руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав КФХ и граждан неукоснительно соблюдать требования ветеринарных правил.

Для справки: боенские отходы подразделяют на две группы: ветеринарные конфискаты, т.е. мясные туши, части туш и внутренние органы убойных животных, признанные ветеринарным специалистом непригодными для использования в пищу. И непищевые отходы: эмбрионы, половые органы, техническая кровь, шлям, обрезки кишок, мездра, снятая со шкур в шкуропосолочном цехе и т. п.

Исетский район, служба информации

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