Тюменский рыбак заразил земляков описторхозом

В Тюменской области будут судить 44-летнего жителя Вагайского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В октябре 2018 года он рыбачил в Нефтеюганске. Улов привез домой и закоптил в самодельном аппарате, не оборудованном необходимым прибором контроля. В ноябре мужчина продал рыбу местным жителям. После этого описторхозом заразились 15 человек. Все они обратились за медицинской помощью в больницу, где им и был поставлен диагноз.

Согласно проведенной эпидемиологической экспертизе продукции, в рыбе содержались личинки описторхисов.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Вагайский район, служба информации

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