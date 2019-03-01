В Тюмени отправили в колонию наркоторговца из нефтегазового колледжа

Тюмень (Новый День, служба информации) – Бывший староста нефтегазового колледжа ТИУ осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным за вовлечение своих одногруппников в сбыт наркотических средств.

Соответствующее решение вынес 28 февраля Ленинский районный суд Тюмени. Как установило следствие, в период с сентября по ноябрь 2017 года староста группы привлек к сбыту наркотиков пятерых своих несовершеннолетних одногруппников – первокурсников, которым отвел роль курьеров. Несовершеннолетние должны были раскладывать синтетические наркотики по тайникам, а адреса сообщать старосте.

Первым в ноябре 2017 года был задержан один из наркокурьеров, делавший закладку возле подъезда жилого дома по ул. Республики. Через него сотрудник полиции вышли на остальных членов группы и ее организатора. В общей сложности было изъято более 12 граммов наркотических средств, что является крупным размером. Часть наркотиков потребители успели забрать из тайников. Староста по решению суда был заключен под стражу, а в декабре отчислен из учебного заведения.

Ранее, в 2018 году, за сбыт наркотиков были осуждены пятеро несовершеннолетних сообщников бывшего старосты. Двоим из них суд назначил условную меру наказания, остальных лишил свободы на срок от 1,5 до 4 лет в воспитательной колонии.

Тюмень. Другие новости 01.03.19

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