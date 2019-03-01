В Тюмени скандальный Дом культуры отремонтируют больше, чем за миллиард

Реконструкция тюменского ДК «Строитель» обойдется бюджету региона в 1,2 млрд руб. Обновленный ДК сдадут в декабре 2021 года, сообщила на пресс-конференции в пятницу, 1 марта директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Сейчас проект реконструкции проходит экспертизу. Разработкой проекта занималось Главное управление строительства Тюменской области. Экспертиза должна быть завершена к концу первой половины 2019 года.

Национальные коллективы, размещенные в «Строителе», на время реконструкции разместят в других ДК Тюмени, в том числе в ДК «Нефтяник». Отметим, что экс-директор департамента культуры региона Евгений Негинский был уволен в феврале 2013 года с должности после скандала вокруг ремонта зданий ДК «Строитель».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.03.19

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