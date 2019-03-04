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Понедельник, 4 марта 2019, 14:08 мск

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Дмитрий Медведев нашел Владимиру Якушеву нового заместителя

Фото Pixabay

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву на должность статс-секретаря – заместителя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства РФ еще 28 февраля, но опубликовано было только сегодня.

Татьяна Костарева – бывший руководитель аппарата и заместитель губернатора Тюменской области. Она переехала в Москву вслед за своим шефом – Владимиром Якушевым – после того как он сменил должность главы региона на кресло министра строительства и ЖКХ. В Минстрое Костарева стала директором административно-кадрового департамента.

Ранее должность статс-секретаря в Минстрое РФ занимала Наталья Антипина, выходец из Красноярского края и экс-глава Росреестра.

Тюмень, служба информации

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