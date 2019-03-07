В Тюменском правительстве очередные кадровые изменения. В отставку ушел председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев.

Распоряжение об его освобождении от должности 7 марта подписал губернатор Александр Моор. В пресс-службе губернатора пояснили, что основанием стала инициатива Евгения Воробьева уйти с государственной службы по собственному желанию.

Кто займет вакантную должность пока неясно. «Сейчас кандидатура руководителя комитета еще не определена. Его обязанности исполняет заместитель Владислав Чернов», – сказал «Новому Дню» пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов.

Напомним, Евгений Воробьев с 1994 по 1996 год был главой администрации Тобольского района, с 1996 года по 2007 год работал главой администрации Тобольска, главой Тобольска, председателем городской думы. В 2007 году был назначен директором департамента занятости населения Тюменской области. С сентября 2008 года он возглавлял областной комитет по делам национальностей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.03.19

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