В Тобольске будут судить мужчину, покалечившего трех женщин

В Тобольске будут судить мужчину, покалечившего сразу трех женщин – жену, медсестру и фельдшера. Вечером 16 ноября 2018 года в ходе пьяной ссоры 51-летний тоболяк ударил сожительницу. Она упала и ударилась головой о батарею.

Соседи вызвали скорую помощь, но мужчина набросился на приехавших медиков. Сначала он подбежал к медсестре и стал ее душить. Когда фельдшер заступилась за коллегу, агрессор схватил фельдшера за волосы и ударил ее ногой в бедро и по лицу. Потерпевшие медики вызвали полицию, которая задержала мужчину.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Материалы уже переданы в суд.

Тобольск, служба информации

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