В Тюмени развалились дороги, построенные по инновационным технологиям (ФОТО)

На отремонтированном в 2018 году участке федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» обнаружены множественные трещины, а также дефекты в асфальтовом покрытии тротуара. Брак в работе подрядной организации выявили активисты тюменского отделения ОНФ, вместе с ними дорогу осмотрел корреспондент РИА «Новый День».

Работы по ремонту дорожного покрытия на 295-317 км трассы Тюмень-Екатеринбург выполнялись в марте-июне 2018 года по заказу УФК «Уралуправтодор». Подрядчиком выступало АО «ДЭП №8» из города Вязники Владимирской области, выигравшее аукцион за 43,385 млн руб. Работы проходили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Начало ремонтных работ на федеральной трассе, именуемой у тюменцев Московским трактом, анонсировалось по местному телевидению. Было даже заявлено, что при замене внешнего и внутреннего слоя дороги «не обошлось без инноваций».

Однако спустя полгода после сдачи дороги в эксплуатацию, общественники обнаружили образование поперечных и продольных трещин и небольшую колейность на некоторых участках.

Кроме этого, в декабре 2018 года в районе поселка Московский работники дорожной службы осуществляли работы по асфальтированию тротуара в снегопад. Это было зафиксировано жителями Тюмени на видео. В ходе сегодняшнего рейда активисты убедились, что асфальтовое покрытие на тротуаре разрушается даже под воздействием ног. Асфальт крошится прямо под пешеходами.

«Для выявления причин образования этих дефектов необходимо проведение лабораторных исследований на соблюдение технологии при производстве асфальтобетонной смеси и при ее укладке», – пояснил активист дорожного проекта ОНФ Алексей Ефремов.

«По дефекту асфальта на тротуаре подрядчику уже выписано уведомление и с наступлением теплого времени года все эти замечания будут переделываться за его счет. Какие-то дополнительные средства из бюджета на это выделяться не будут, – сказал «Новому Дню» заместитель генерального директора ФКУ «Уралуправтодор» Сергей Кохановский, который принимал участие в рейде. – На верхний слой дорожного покрытия контрактом предусмотрен гарантийный срок 4 года. Поэтому выявленные продольные и поперечные трещины также будут ликвидированы подрядной организацией за собственный счет».

По словам Кохановского, по дефектам дорожного покрытия уведомление подрядчику будет направлено в ближайшее время. На предположение сопредседателя тюменского ОНФ Евгения Семеняко о том, что у компании-подрядчика может просто не оказаться средств, Кохановский ответил, что такого не случится.

«С 2016 года у нас введена практика обеспечения обязательств по контракту банковской гарантией. Поэтому если в установленный срок подрядчик не реагирует на направленное ему уведомление об устранении выявленных дефектов, мы списываем с его банковской гарантии сумму штрафа и необходимую для устранения брака денежную сумму. Таким образом, мы стимулируем подрядчиков к качественному выполнению работ», – резюмировал Кохановский.

Тюмень, Виктор Нестерук

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