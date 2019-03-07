В двух тюменских селах введен карантин по бешенству

В селах Шабаново и Окуневское Омутинского района Тюменской области установлен карантин по бешенству.

Ограничительные мероприятия продлятся до 30 апреля 2019 года. До этого времени будет запрещена торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз их пределы территории, отлов диких животных.

Тюмень, служба информации

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