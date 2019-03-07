Тюменские газовики заморозили пожилую женщину и довели ее до нервного срыва

В Ишиме сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Север» ночью перекрыли пенсионерке газ, нахамили и уехали. В результате 60-ти летняя женщина провела сутки в холодном доме при минусовой температуре и была доведена до нервного срыва.

В ночь с 6 на 7 марта в доме у Надежды Лаврентьевны Бызиной сработала сигнализация утечки бытового газа. Хозяйка дома выключила котел, закрыла газовый кран и вызвала аварийную бригаду. Приехавшие специалисты обследовали внутридомовую магистраль и утечку газа не обнаружили.

Выяснилось, что вышел из строя датчик газоанализатора, купленный пенсионеркой по собственной инициативе, поскольку по проекту он в системе газоснабжения не предусмотрен. Аварийщики закрыли кран на стояке, отсоединили газовую трубу и поставили заглушку.

А дальше, по словам пенсионерки, началось что-то необъяснимое. «Они мне заявили, чтобы я купила новый газоанализатор. Пока не куплю, сказали, газ не подключат. И смеются надо мной, а я плачу и спрашиваю, как я жить буду. У меня 600 рублей в кармане, а он стоит около 5 тысяч. Кроме того, он еще на гарантии, – рассказали «Новому Дню» Надежда Бызина. – На улице минусовая температура, у меня дом замерзнет. А они мне – это не наше дело, пока ничего не будет, газ включать нельзя. И дальше смеются. Потом еще пытались с вешалки взять пальто, которое я ношу, чтобы на улице обмотать трубу».

Перекрыв пенсионерке газ, специалисты уехали. Все это происходило ночью, при температуре -15 градусов. Женщина мерзла всю ночь, спала в пальто, а утром начала звонить в «Газпром межрегионгаз Север» просила подключить газ, однако никакой реакции не последовало. Потом на помощь к Надежде Бызиной приехала дочь Ксения. Она тоже звонила газовикам. На том конце провода обещали, что-нибудь решить и перезвонить, но женщины так и не дождались звонка.

Тогда Ксения позвонила в прокуратуру и рассказала о ночном происшествии. Сотрудник надзорного ведомства объяснил, что отключение газа было произведено незаконно и пригласил приехать и написать заявление. Только после того, как в дежурной межрегионгаза услышали эту информацию, через несколько минут приехала аварийная бригада и подключила газовую трубу к стояку.

Как рассказала агентству дочь пенсионерки, после праздников она напишет заявление в прокуратуру. «Больше всего возмутило даже не то, что сотрудники аварийной бригады отключили газ, а то, как они себя вели. Такое ощущение, что для них люди – это мясо и с пенсионером можно говорит как угодно, – говорит женщина. – Ладно, у мамы есть я и я могу за нее заступиться, а ведь есть совсем одинокие беспомощные старики. Что если для кого-то из них визит вот таких «специалистов» закончится печально?».

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 07.03.19

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