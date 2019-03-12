Половина депутатов тюменской облдумы, во главе с вице-спикерами, не отчитываются перед избирателями

Из 48 депутатов думы Тюменской области ровно половина не считает нужным публиковать годовые отчеты о своей деятельности. Среди тех, кто не отчитывается перед избирателями – заместители председателя Андрей Артюхов, Галина Резяпова и Виктор Рейн и Владимир Пискайкин.

Единороссы – Игорь Нак, Николай Бабин, Сергей Дубровин, Инна Лосева, Евгений Макаренко, Юрий Елин, Владимир Майер, Валерий Фальков, Олег Чемезов, Сергей Романов, Дмитрий Новицкий, Эдуард Омаров, Алексей Салмин. Либерал-демократы Глеб Трубин, Артем Зайцев, Денис Садовников, Михаил Селюков, коммунисты Иван Левченко и Юрий Юхневич, а также беспартийный депутат Алексей Аносов.

Отчет о проделанной за 2018 год работе есть только у девяти человек: единороссов Фуата Сайфитдинова, Юрия Холманского, Владимира Нефедьева, Юрия Конева, Владимира Ульянова, Владимира Столярова, Александра Ширыкалова, Николая Токарчука и у коммунистки Тамары Казанцевой. Из них только четверо – Нефедьев, Конев, Токарчук и Ширыкалов имеют отчеты за весь срок думы шестого созыва – с 16 по 18 год.

В своих отчетах депутаты рассказывают, сколько заседаний думы они посетили, сколько законодательных инициатив внесли, сколько получили обращений от граждан и какую помощь им оказали. Некоторые парламентарии делают многостраничные, очень подробные, иллюстрированные инфографикой и фотографиями документы (например, Богдан Богославец, Владимир Ульянов, Александр Крупин или Юрий Конев), некоторые подходят к делу формально. Самый короткий отчет написал Андрей Моргун, описание деятельности депутата в 2016 году, заняло всего 1,5 страницы.

В пресс-службе думы «Новому Дню» не смогли пояснить, почему не все депутаты размещают отчеты о проделанной работе. «Если отчета на страничке депутата нет, значит, его не представили к размещению. У нас есть общий отчет думы и отчет фракций. Возможно, депутаты считают, что этого достаточно», – сказали в думе.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.03.19

Замгубернатора Шевчик игнорирует прокурора Владимирова. / «У меня есть ограничения, но…». Замгубернатора Сысоев не выйдет из ЛДПР и займется инвестициями. / Стало известно, кто заменит тюменца Владимира Сысоева в Госдуме. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»