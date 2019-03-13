Тюменец украл у австралийской биатлонистки дом около «Жемчужины Сибири»

Тюменец Халий Альмуков приговорен к 4 годам лишения свободы условно за то, что обманул австралийскую биатлонистку Люси Глэнвилл.

Уроженец Тюмени Альмуков с 1997 года жил в Австралии (у него двойное гражданство) и тренировал местную сборную по биатлону. За границей он известен под именем Ник Альмуков. В 2007 году на сборах он познакомился с семьей молодой спортсменки Глэнвилл и согласился стать тренером девочки, которой тогда было 13 лет.

Тренировки проходили в России. Для удобства в 2011 году родители спортсменки купили земельный участок и дом в непосредственной близости от спортивного центра «Жемчужина Сибири». Поскольку отношения между австралийцами и тюменцем сложились доверительные, недвижимость иностранцы оформили на дочь и тренера в равных долях.

«В августе 2014 года тренер, зная, что иностранка недостаточно хорошо владеет русским языком и не может понимать юридически значимые термины и формулировки, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга, – сообщили в надзорном ведомстве. – Фактически же девушке на подпись были предоставлены две доверенности: одна на газификацию дома, а другая на продажу ее доли».

В мае 2015 года от имени спортсменки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру, который в итоге и стал единоличным собственником недвижимости. Иностранке был причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

В апреле 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда признала доверенность и заключенный на ее основании договор купли-продажи недействительными.

Стоит отметить, что Альмуков пытался доказать, что его подопечная прекрасно понимает русский язык и понимала, что подписывает, однако накануне Центральный районный суд Тюмени признал тренера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.03.19

Тюменские птицефабрики рискуют обанкротиться из-за куриного помета. / Половина депутатов тюменской облдумы, во главе с вице-спикерами, не отчитываются перед избирателями. / Замгубернатора Шевчик игнорирует прокурора Владимирова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»