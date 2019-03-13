В Тюмени на 4 года продлят льготный налоговый режим для бизнеса

В Тюменской области продлят действие моратория на повышение налоговых ставок для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.

В настоящее время в Тюменской области для плательщиков, применяющих УНС, до 31 декабря 2019 года установлены пониженные ставки: 5 % для всех плательщиков с объектом налогообложения «доходы минус расходы» и в размере 1 % для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, с объектом налогообложения «доходы».

Законопроектом предлагается продлить действие моратория на повышение ставок до 31 декабря 2023 года. Это позволит субъектам малого предпринимательства направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса.

Тюмень, служба информации

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