Тюменские эсеры станут православными монархистами

Тюменские эсеры готовы принять в свои ряды монархистов из движения «Двуглавый орел». Местный лидер монархистов Игорь Ракша уже пообещал партии Сергея Миронова «полное переформатирование», но сам под знамена справедливороссов вставать не спешит.

Информацию о вступлении Константина Малофеева (председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель телекомпании «Царьград ТВ») в «Справедливую Россию» разместил «Коммерсантъ». По сообщению издания, 21 апреля справедливороссы должны собраться на внеплановый съезд, на котором обсудят поправки в устав, облегчающие объединение с патриотическими партиями. Сам Малофеев является председателем общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», у которого 57 региональных отделений по всей России, в том числе, в Тюмени.

В Тюменской области отделение «Двуглавого орла» возглавляет экс-депутат городской думы Тюмени от ЛДПР, «ювелирный король» Игорь Ракша. По мнению наблюдателей, он вполне может претендовать на лидерство в объединенной структуре и, таким образом, вернуться в политику.

Между тем, Игорь Ракша заявил «Новому Дню», что не намерен вступать в «Справедливую Россию», хотя собирается остаться в движении «Двуглавый орел». «Мы же понимаем, что политика – это игра. Будет ли в политике идейность (как в «Двуглавом орле» – прим. ред.), я не знаю», – сказал Ракша.

Экс-депутат также добавил, что в случае слияния «Двуглавого орла» и «Справедливой России» лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин останется руководителем регионального отделения партии.

«Пискайкин отлично выполняет свои функции, он на своем месте, – оценил Ракша. – Сейчас он сможет собрать в свою структуру большое количество идейных, идеологически правильно подкованных людей». При этом Ракша усомнился, что «многие участники «Двуглавого орла» захотят идти в политику и идти под флаги «СР».

Игорь Ракша в разговоре с корреспондентом «Нового дня» отметил, что решения об объединении партии «Справедливая Россия» с движением «Двуглавый орел» еще нет, но оно было бы полезно для эсеров.

«Для партии это спасение, для «Орла» – не скажу. По мне, отдельно стоящий «Двуглавый орел» – это идеологически более сильная структура. Вероятно, не имея возможности продвигать идеи православного русского патриотизма на федеральном уровне, Малофеев решил воспользоваться ресурсом СР, – отметил Ракша. – Я думаю, любая партия с радостью бы забрала к себе «Двуглавого орла». «СР» давно пора освежить и влить в нее свежую кровь, не только сменив название, но и добавив живых лидеров с новыми патриотическими идеями». Монархист добавил, что с приходом Малофеева «СР» будет переформатирована.

Владимир Пискайкин в разговоре с «Новым Днем» сказал, что справоросы готовы присмотреться к членам «Двуглавого орла». «Посмотрим, с чем они придут, куда они нас поведут. Это вопрос личных предпочтений людей. Мы готовы всех принимать, кто поддерживает наши идеи», – сказал Пискайкин. Главный эсер региона также добавил, что готов работать с Игорем Ракшой, которого хорошо знает со школы. «Мы в одном классе учились», – напомнил Пискайкин.

Напомним, тюменское отделение «Справедливой России», по неподтвержденным данным, практически полностью финансируется его лидером Владимиром Пискайкиным, совладельцем отеля «Double Tree by Hilton». Игорь Ракша был депутатом городской думы Тюмени прошлого созыва от ЛДПР, он владеет сетью магазинов «Русская ювелирная сеть». Ракша являлся одним из самых активных и неоднозначных депутатов – боролся с фильмом «Матильда» и тутовым шелкопрядом, после завершения депутатских полномочий, требовал переименования улиц, названных в честь большевиков времен Гражданской войны.

Тюмень, служба информации

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