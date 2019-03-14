Депутаты тюменской облдумы выдали себе важные награды

Тюменские депутаты сами себя наградили Почетными грамотами Тюменской областной думы. В конце заседания, которое прошло в четверг, 14 марта, грамоты получили вице-спикер Галина Резяпова, депутаты Валерий Фальков, Евгений Макаренко, Николай Токарчук и Эдуард Омаров. Также награду вручили нескольким сотрудникам аппарата думы.

Простому человеку получить такую грамоту непросто. Основаниями для награждения являются значительный вклад в развитие региона, личное мужество и героизм, смелые и решительные действия при исполнении служебного или гражданского долга, заслуги в сфере благотворительной деятельности. Учителя, врачи, деятели культуры с большим трудовым стажем годами стоят в очереди на получение грамоты облдумы.

Официально, награждение депутатов приурочено к 25-летию думы. Наличие грамоты предполагает получение единовременной денежной выплаты. Кроме того, эта награда в дальнейшем помогает получить в звание ветерана труда Тюменской области, которое дает многочисленные льготы.

Напомним, что средний годовой доход депутатов тюменской облдумы составляет от 5 до 9 млн рублей. У Галины Резяповой, к примеру, указано, что в 2017 году она получила 12,6 млн рублей, у Николая Токарчука – почти 10 млн рублей. Самый богатый парламентарий – Дмитрий Горицкий с официальным доходом в 230 млн рублей за 2017 год, самый бедный – Олег Чемезов (111 тыс. руб.).

Тюмень, служба информации

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