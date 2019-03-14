Депутаты тюменской облдумы составили список странных вопросов правительству

Депутаты тюменской облдумы, которые в мае собираются заслушать отчет о деятельности правительства, составили список вопросов к чиновникам. В ходе сегодняшнего заседания думы перечень был утвержден. В нем 10 вопросов, из них ни одного острого, почти все – формальные, а некоторые даже странные, словно их авторы никогда не видели в глаза главный финансовый документ региона.

Так, к примеру, выяснилось, что члены бюджетного комитета не знают объемы жилищного строительства в 2018 году. Именно это они хотят уточнить у чиновников. Также депутатов интересует, какие меры позволили сохранить высокие темпы строительства.

Комитет по экономической политике не представляет, какие меры предпринимались в области для развития малого и среднего бизнеса.

Какие меры правительство принимало по повышению юридической грамотности населения, а также по повышению эффективности мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения граждан, – спрашивают члены комиссии по депутатской этике.

Фракцию «Единой России» интересует, что делалось для улучшения жилищных условий граждан, формированию благоприятной городской среды, развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Комитет по госстроительству спрашивает, в чем цель тюменской агломерации, и каковы ее перспективы. В чем заключается эффект от преобразования сел и деревень в городские округа, – хотят знать члены фракции «Справедливой России» и просят рассказать им об этом на примере Голышмановского района.

Комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям спрашивает, можно ли увеличить объем финансирования программ АПК из областного бюджета, фракция КПРФ интересуется, видит ли правительство необходимость в распространении льгот отдельным категориям граждан на проезд общественном транспорте Тюмени для жителей Тюменского района.

Из десяти вопросов самые актуальные у комитета по соцполитике и фракции ЛДПР. Первые попросили назвать объем средств, выделенных в 2018 году на переподготовку и переобучение лиц предпенсионного возраста и число тюменцев, прошедших через эту программу.

Вторые хотят узнать, какой финансовый результат был получен в процессе оптимизации общеобразовательных учреждений и куда пошли средства, полученные от заявленного экономического эффекта. Напомним, объединение школ началось в регионе в 2015 году, при этом родительское сообщество крайне недовольно оптимизацией системы образования.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.03.19

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