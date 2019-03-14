Депутат тюменской облдумы раскритиковал женские консультации

Депутат тюменской областной думы Михаил Селюков раскритиковал женские консультации и потребовал от чиновников провести беседу с руководителями этих учреждений.

В ходе заседания думы, 14 марта, где рассматривался вопрос о мерах, направленных на поддержку материнства и детства и снижение количества абортов, Селюков заявил о крайне низком качестве услуг в тюменских женских консультациях. В качестве иллюстрации он зачитал комментарии из форумов и социальных сетей.

«Консультация №3 – допотопное оборудование, кресла, на которые невозможно забраться беременным. Консультация №1 – отвратительное обслуживание, хамство. Консультация №2 – очереди в регистратуру через весь коридор, хамство. Консультация №8 – хамство, невозможно записаться на прием», – перечислил Селюков жалобы тюменок.

Депутат обратился к заместителю губернатора Ольге Кузнечевских и директору Депздрава Инне Куликовой и попросил их принять меры по увеличению финансирования женских консультаций. Также он потребовал провести профилактические беседы с руководством этих медучреждений по поводу неподобающего отношения к пациентам.

Тюмень, служба информации

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