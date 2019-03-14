Тюменская полиция хочет задействовать искусственный интеллект в борьбе с преступностью

Бороться с уличной преступностью тюменской полиции помогут уличные камеры видеонаблдения с искусственным интеллектом и функцией распознавания лиц. Об этом в ходе заседания областной думы 14 марта сообщил начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов.

«Стоит задача по наделению видеокамер интеллектом, – сказал Алтынов. – Чтобы они реагировали и своевременно сигнализировали для принятия оперативных мер».

Стоит отметить, что пока от видеокамер, установленных на улицах Тюмени, толку не много. Так, в 2018 году с их помощью было раскрыто всего 41 преступление.

«Цифра невелика для Тюмени. В вашем докладе прозвучало, что в ближайшее время будет введено распознавание лиц. Что еще нужно сделать, чтобы камеры у нас были вовлечены в раскрытие преступлений. Потому что камер огромное количество, но пока мы только штрафы с них получаем. Когда преступления будут раскрываться?», – спросил депутат Иван Левченко.

Алтынов ответил, что «система видеонаблюдения сама по себе не раскрывает преступления, она способствует раскрытию преступлений. «С помощью камеры видеонаблюдения было раскрыто убийство, когда гражданина из окошка выбросили, – привел пример Алтынов. – Та цифра, которую я привел, небольшая, но она и не должна быть высокой. Камеры способствуют раскрытию преступлений, а также профилактике и пресечению правонарушений».

Глава УМВД добавил, что диспетчеров, которые следят за видеокамерами, недостаточно, чтобы оперативно охватить происходящие в городе. Вместе с тем, кроме 41 преступления с помощью камер видеонаблюдения в Тюмени было выявлено 1366 административных правонарушений. А количество преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан в местах, оборудованных видеокамерами, сократилось на 12,2%.

Между тем, статистика, приведенная Юрием Алтыновым, не очень убедила депутатов. В беседе с корреспондентом «Нового Дня» Иван Левченко рассказал, что его знакомые сотрудники полиции считают, что «на данный момент толку от камер видеонаблюдения практически нет».

«Юрий Алтынов и губернатор Александр Моор сказали сегодня, что камеры будут совершенствовать, – говорит Левченко. – Я думаю, они понимают, что надо что-то менять. Камеры могут замечательно фиксировать весь город. Есть города, в которых человека можно «взять» на камеру в одном микрорайоне и довести до другого конца города. У нас пока этого нет».

Отметим, что в областном центре на программу «Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 годы» в 2018 году было предусмотрено 151,5 млн рублей. На 2019 год запланированы ассигнования в размере 145,5 млн рублей.

Получить комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.03.19

Компании Боброва и Бикова проверят из-за ошибок в начислениях за вывоз мусора в Тюмени. / Депутат тюменской облдумы раскритиковал женские консультации. / В Тюмени будут судить главаря банды, которая пытала известного бизнесмена и хотела похитить замгубернатора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»