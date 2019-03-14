В Тюмени жителям девятиэтажки после капремонта в 2,5 раза подняли платежи за коммуналку

В Тюмени жители многоквартирного дома по ул. Олимпийская, 4, отремонтированного после пожара, не могут разобраться в завышенных счетах за коммунальные услуги. Не проживавшие в своих квартирах целый год, люди получили квитанции с суммами в 2-3 раза выше, чем до ремонта. На сходе возмущенных жильцов побывал корреспондент «Нового Дня».

В начале января 2018 года в девятиэтажном доме по улице Олимпийская, 4 произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще 160 были эвакуированы. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. из-за того, что здание было обшито горючим вентилируемым фасадом и утеплителем. Позже из средств городского бюджета была выделена субсидия для производства капитального ремонта. Жильцам в течение года выплачивалась компенсация за найм жилья.

В марте 2019 года, когда люди начали возвращаться обратно в свои квартиры, выяснилось, что коммунальные платежи резко выросли. Те, кто до ремонта платил за комнату площадью 17 кв. метров по 1,5 тыс. рублей, теперь вынуждены платить по 4 тыс. рублей. Те, у кого квартиры побольше, получили квитанции на 7-8 тыс. рублей. Некоторым жильцам плата за коммунальные услуги вообще начислена с ноября-декабря 2018 года – то есть за тот период, когда люди еще жили на съемных квартирах.

Кроме того, собственники не могут понять, почему им делают начисления по нормативам, если в жилье установлены новые счетчики на воду. Выяснить, что происходит, по словам жильцов, они не в состоянии – в «ТРИЦ» не пробиться – там огромные очереди из желающих разобраться с двойными начислениями за вывоз мусора.

В управляющей компании объяснить ничего не могут. По словам заместителя генерального директора ООО «Универсал» Салавата Гарифулина, с каждым таким начислением нужно разбираться отдельно.

«Когда произошел пожар, мы сразу же направили уведомления об этом во все ресурсоснабжающие организации, чтобы они приостановили начисления платежей. Со своей стороны, мы не выставляли людям весь 2018 год счета за жилищные услуги, оказываемые управляющей компанией», – сказал представитель УК.

«Новый День» связался с заместителем главы Тюмени Павлом Переваловым, который с первого дня держит погорельцев под личным контролем. Он заявил, что подробно проговаривал с погорельцами вопрос по начислениям.

«От того, что в доме произошел пожар, он не перестал быть домом. Даже если в нем никто не живет, его надо отапливать. Нам навстречу пошла компания «УСТЭК», которая согласилась не начислять погорельцам плату за тепло за прошлый сезон. Это был акт доброй воли без каких-либо административных воздействий, – сказал Перевалов. – Но с нового сезона за отопление жильцы должны оплачивать сами. Кроме того, работы уже подходили к концу и люди начали заезжать, чтобы делать ремонт. А некоторые жили и раньше – те, чьи квартиры не были повреждены огнем. На очередной нашей встрече этот момент обговаривался с жильцами, и они согласились оплачивать за тепло в новом сезоне»

С обоими собеседниками не согласился также присутствующий на сходе граждан председатель тюменского регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин, по мнению которого все затраты должны быть включены в смету на производство работ.

«В смете на производство капремонта должны быть предусмотрены расходы на водопотребление и отведение, электроэнергию и отопление в рамках зимнего удорожания. В типовом контракте Фонда капитального ремонта предусмотрены обязательства подрядчика компенсировать жителям коммунальные расходы, если подрядчик пользовался услугами через приборы учета собственников квартир, – говорит Савоськин – Если заказчиком выступал не фонд, то эти условия все равно должны сохраняться. Кроме того, согласно правилам оказания коммунальных услуг, собственники жилья имеют право на перерасчет платежей, в случае, если не проживали более пяти дней».

В настоящее время жители дома, так и не получившие внятного ответа от чиновников и коммунальщиков, собирают подписи под заявлениями в Жилищную инспекцию и прокуратуру.

Тюмень, Виктор Нестерук

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