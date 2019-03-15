Мэрия Тюмени заказала пропагандиский фильм про киоски с шаурмой

Мэрия Тюмени готовит жителям серию пропагандистских фильмов про шумные банкеты и нелегальные шаурмичные. Подрядчика ищут на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 276 тыс. рублей. Соответствующая информация содержится в материалах аукциона, сообщает агентство «Новый День».

Администрации нужны шесть роликов социальной рекламы. В техзадании сказано, что их будут крутить на светодиодных экранах и в интернете, в том числе, в соцсетях. Подрядчика выберут 18 марта 2019 года.

Первая тема звучит так: «Соблюдение тишины у объектов общественного питания». В нем тюменцам должны показать одну или несколько причин возникновения повышенных шумов, создаваемых от работы объектов общественного питания. А также рассказать о «праве граждан на тишину и покой и санкциях, предусмотренных за противоправные действия с указанием границ временных промежутков, в которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан». Кроме того, фильмы должны содержать информацию о «вредных» последствиях нарушения тишины во время проведения банкетов, когда люди отдыхают. Чиновники мэрии Тюмени хотели бы при этом видеть в фильмах на эту тему изображения детей и пожилых людей.

Вторая тема звучит так: «Выработка у населения отрицательного отношения к самовольно установленным временным объектам, реализующим продукцию общественного питания». Это должны быть фото или рисунки «об одном или нескольких вредных последствиях самовольно установленных временных объектах». В частности, мэрия Тюмени считает, что нужно в фильмах показать, что нелегальные киоски нарушают права собственников земли, в них не соблюдаются правила приготовления пищи, они могут портить газоны, нарушать благоустройство города и воровать электроэнергию.

Продолжительность фильмов – 30 секунд. Это должны быть картинки с субтитрами и звуком. В конце каждого ролика тюменцев ждет послание от чиновников: «Администрация города Тюмени предупреждает. Не поощряйте совершение правонарушений!».

Тюмень, служба информации

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