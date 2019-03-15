Тюменская гордума заказала к своему юбилею фильм, который покажут один раз

ВГТРК «Регион-Тюмень снимет за 187 850 рублей видеофильм о Тюменской городской думе. Соответствующий протокол подведения итогов аукциона появился сегодня на официальном сайте госзакупок.

Фильм приурочен к 25-летию со дня образования тюменской гордумы и должен содержать ее историю. Согласно документации о закупке, он должен быть снят в документально-информационном жанре с использованием интервью, комментариев, архивных видеокадров заседаний думы всех созывов. Хронометраж ленты – 13 минут.

По требованию заказчика исполнитель должен придумать и реализовать «комплекс решений, усиливающих восприятие и запоминание излагаемой информации, таких как: информационная графика до 5 секунд и архивные материалы до 5 минут».

Итоговый видеоматериал должен быть представлен заказчику не позднее 27 мая 2019 года. Утвержденный фильм запускается в прокат на территории города Тюмени не позднее 4 июля 2019 года. При этом фильм будет показан по телеканалу всего один раз.

Интересно, что при формировании начальной цены аукциона, свои ценовые предложения заказчику подали три потенциальных исполнителя, цены которых варьировались от 130 до 238 тыс. рублей. Итоговая начальная цена контракта была определена в 187 850 руб. Именно по этой цене и заявилось ВГТРК «Регион-Тюмень», которое стало единственным участником аукциона. Таким образом, 1 минута фильма о городской думе обойдется городскому бюджету почти в 15 тыс. рублей.

Тюмень, Виктор Нестерук

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