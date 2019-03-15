В Тюмени родителей детсадовцев загоняют на фестиваль «Крымская весна»

Родителей тюменских детсадовцев принуждают прийти на фестиваль «Крымская весна», посвященный 5-летию присоединения Крыма. Мероприятие пройдет в субботу, 16 марта в центре Тюмени. В мессенджерах родительских групп родителям детей, которые «пойдут погулять» в выходные дни, предлагают отметиться у заведующей детского сада, которая будет стоять в 11.00 у колеса обозрения.

Скриншот из родительского чата разместил на своей странице уральский журналист и активный участник военных событий на Донбассе Ростислав Журавлев. Он высказался против традиционного применения административного ресурса и отметил формальность подхода чиновников к организации мероприятия.

«Я обращаюсь к правительству, Павел Белявский (директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области), зачем? Чья инициатива? Если хотите про Крым, то я единственный непосредственный участник из Тюмени событий «Русской весны». Пригласите меня на мероприятия, дайте эфир, я расскажу, как там все было. За пять лет меня ни разу не упомянули».

Между тем, замдиректора департамента образования города Тюмени Ольга Тренина заверила «Новый День», что посещение фестиваля – дело сугубо добровольное.

«Мы просто написали информационное письмо руководителям дошкольных и образовательных учреждений, чтобы провести разъяснительную работу и довести программу мероприятия фестиваль «Крымская весна». Никаких обязательств, никаких квот установлено не было. Я не исключаю, что какой-то воспитатель может что-то изобретать. Если бы знать кто это, мы бы с ними переговорили. Ведь так можно всю идею извратить», – сказала Тренина.

Кроме фестиваля «Крымская весна», который пройдет в субботу в Тюмени, в школах проведут конкурс песен «Поющий город», также посвященный 5-летию присоединения Крыма.

Ранее сообщалось, что в этом году российские власти решили отказаться от проведения массовых митингов с политическими лозунгами по случаю пятой годовщины присоединения полуострова Крым к РФ.

Тюмень, служба информации

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