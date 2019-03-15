Прокуратура Тюмени усложнит школьникам сдачу ЕГЭ

В Тюмени не только школьники начали готовиться к единому государственному экзамену, но и сотрудники городской прокуратуры. Надзорный орган выявил в интернете две страницы, на которых ученикам предлагают купить ответы к экзаменам.

На одном ресурсе дельцы уже начали сбор денег, но ответы на экзамены по основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) обещают дать потом – за один или три дня до экзамена. В рекламе услуг указывается, что, что непосредственно перед экзаменами стоимость ответов значительно возрастет.

На другом сайте пока начали принимать только заявки на получение ответов, об их стоимости обещают сообщить дополнительно.

По обоим фактам прокуратура города направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной и ограничения доступа к ней. В 2018 году по заявлениям прокуратуры города были заблокированы 4 аналогичных ресурса.

Тюмень, служба информации

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