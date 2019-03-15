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Пятница, 15 марта 2019, 18:48 мск

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Под Тюменью столкнулись 22 автомобиля, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Фото группа «Авто Омск» ВКонтакте

Под Тюменью 15 марта столкнулись 22 автомобиля. Массовое ДТП произошло на объездной автодороге в районе поселка Боровский. В результате аварии травмировано четыре человека, из них трое госпитализированы. Погибших нет.

Сигнал о ДТП поступил в 14 часов 20 минут оперативному дежурному МЧС по Тюменской области. На месте ДТП выехали 5 единиц техники МЧС, 4 наряда ГИБДД, скорая медицинская помощь, служба экстренного реагирования. Для пострадавших был организован мобильный пункт обогревав школьном автобусе и оказана психологическая помощь. Как сообщила «Новому Дню» начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, в ДТП пострадали одна женщина и четверо мужчин.

По первоначальным данным, в на трассе столкнулись 18 машин, потом их число возрасло до 22. На 19 часов на месте аварии осталось 7 автомобилей. Сотрудники ГИБДД производят замеры, движение осуществляется в реверсивном порядке. Ориентировочно к 20.00 дорога будет полностью свободна. По предварительным данным, причиной аварии стал неправильно выбранный скоростной режим и дистанция в сложных погодных условиях (в регионе – метель, гололед и сильный ветер).

Фото Car72.ru, группа «Авто Омск» ВКонтакте

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.03.19

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